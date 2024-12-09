В Азербайджане начнут принимать присягу от ряда госслужащих

Лица, принятые на дипломатическую службу в Азербайджане, будут приведены к присяге.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в новом законопроекте "О дипломатической службе", который обсуждался сегодня на заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, международным отношениям и межпарламентским связям.

Согласно проекту, гражданин Азербайджанской Республики, впервые принятый на постоянную дипломатическую службу, перед началом исполнения своих обязанностей приносит присягу следующего содержания: "Клянусь верно служить азербайджанскому государству и народу, соблюдать Конституцию и законы Азербайджанской Республики, хранить государственную и служебную тайну, беспристрастно, добросовестно и ответственно выполнять возложенные на меня обязанности, всегда высоко держать звание сотрудника дипломатической службы и достойно представлять Азербайджанскую Республику". Присягнувший сотрудник дипломатической службы подписывает письменный текст присяги и этот документ хранится в его личном деле.