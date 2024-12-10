Миноборонпром Азербайджана о пожаре на одном из подведомственных предприятий

9 декабря на техническом складе одного из подведомственных министерству оборонной промышленности Азербайджана предприятий произошел небольшой пожар.

Как сообщили Day.Az в министерстве, пожар был потушен в короткие сроки подразделением пожарной охраны министерства по чрезвычайным событиям Азербайджана.

Во время происшествия никто не пострадал, продолжается расследование причин пожара.