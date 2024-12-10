https://news.day.az/society/1714085.html Миноборонпром Азербайджана о пожаре на одном из подведомственных предприятий 9 декабря на техническом складе одного из подведомственных министерству оборонной промышленности Азербайджана предприятий произошел небольшой пожар. Как сообщили Day.Az в министерстве, пожар был потушен в короткие сроки подразделением пожарной охраны министерства по чрезвычайным событиям Азербайджана.
Миноборонпром Азербайджана о пожаре на одном из подведомственных предприятий
9 декабря на техническом складе одного из подведомственных министерству оборонной промышленности Азербайджана предприятий произошел небольшой пожар.
Как сообщили Day.Az в министерстве, пожар был потушен в короткие сроки подразделением пожарной охраны министерства по чрезвычайным событиям Азербайджана.
Во время происшествия никто не пострадал, продолжается расследование причин пожара.
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