https://news.day.az/society/1714085.html

Миноборонпром Азербайджана о пожаре на одном из подведомственных предприятий

9 декабря на техническом складе одного из подведомственных министерству оборонной промышленности Азербайджана предприятий произошел небольшой пожар. Как сообщили Day.Az в министерстве, пожар был потушен в короткие сроки подразделением пожарной охраны министерства по чрезвычайным событиям Азербайджана.