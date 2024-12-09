https://news.day.az/society/1714016.html Пожар на складе завода в Баку В Низаминском районе Баку произошел пожар. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на складе завода, находящегося в подчинении Министерства оборонной промышленности, на проспекте Гейдара Алиева. На место происшествия оперативно прибыли силы Государственной службы по борьбе с пожарами Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Пожар на складе завода в Баку
В Низаминском районе Баку произошел пожар.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на складе завода, находящегося в подчинении Министерства оборонной промышленности, на проспекте Гейдара Алиева.
На место происшествия оперативно прибыли силы Государственной службы по борьбе с пожарами Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Пожар был потушен.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре