Пожар на складе завода в Баку

В Низаминском районе Баку произошел пожар.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на складе завода, находящегося в подчинении Министерства оборонной промышленности, на проспекте Гейдара Алиева.

На место происшествия оперативно прибыли силы Государственной службы по борьбе с пожарами Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был потушен.