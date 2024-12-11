В каких случаях арендатора могут выселить?

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются арендаторы, - это неожиданное выселение по инициативе владельца жилья. Покидать обжитое место, заново искать жилье и терять время на переезд - процесс, который приносит много неудобств.

Но в каких случаях, согласно закону, арендодатель имеет право расторгнуть договор аренды?

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, гражданский кодекс запрещает любые договоренности, которые ограничивают право на расторжение договора аренды жилого помещения. Это означает, что каждая из сторон имеет право прекратить договор. Кроме того, любые условия договора, ухудшающие положение арендатора, признаются недействительными.

По законодательству, аренда заканчивается, когда истекает срок действия договора. Если срок не был определён, стороны вправе расторгнуть договор, предварительно уведомив другую сторону в письменной форме с указанием причин.

Арендодатель может расторгнуть договор аренды в следующих случаях:

Если арендатор нарушил условия договора;

Если жилое помещение необходимо арендодателю или членам его семьи;

В других предусмотренных законом ситуациях.

Дополнительно, если арендодатель проживает в здании, включающем не более двух квартир, он может расторгнуть договор без особых причин. В этом случае срок уведомления продлевается до трёх месяцев.

Также договор может быть расторгнут немедленно, если:

Арендатор задерживает оплату аренды за два и более срока;

Задолженность превышает сумму арендной платы за два месяца.

Важно помнить, что все вышеуказанные правила действуют только в случае официально оформленного договора. Однако на практике арендаторы и арендодатели часто ограничиваются устными договорённостями, что делает урегулирование споров в правовом поле невозможным.