Журналист АМИ Тrend удостоен международной награды X Творческого конкурса СМИ ЕАБР в Казахстане

Глава азербайджанской службы новостей АМИ Тrend Али Гасымов удостоен награды X Творческого конкурса СМИ Евразийского банка развития (ЕАБР) в номинации "Открытие года". Церемония награждения состоялась в Алматы (Казахстан), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Али Гасымов был в числе 14 победителей конкурса. Он выразил признательность за высокую оценку его журналистской деятельности.

Творческий конкурс среди журналистов, посвященный евразийской интеграции, был проведен в рамках международных конференций Евразийского банка развития. На конкурс было представлено более ста работ, охватывающих различные аспекты евразийской интеграции, такие как создание общего экономического пространства, взаимные инвестиции и научная кооперация. Оценку работ проводил Экспертный совет, в который вошли главы союзов журналистов всех 6 стран-участниц ЕАБР, а также ведущие медиа-менеджеры Евразии. Этот конкурс стал важной платформой для обсуждения и популяризации тем, связанных с интеграционными процессами в Евразии.