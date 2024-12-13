Новое решение улучшит общественный транспорт и снизит затраты

В соответствии с предложенными изменениями в Налоговый кодекс, продажа автобусов, произведённых на территории Азербайджана, а также импорт запчастей для их производства на основании подтверждающих документов будут освобождены от НДС на срок 8 лет.

Как передает Day.Az, эксперт Фарид Алиев отметил в комментарии для Milli.Az, что это решение принесёт значительные выгоды государству, пассажирам и транспортным компаниям.

"Это решение, принятое с заботой о населении, окажет положительное влияние как на экономику, так и на социальную сферу. Снижение стоимости запчастей позволит быстрее и экономичнее обновлять автобусные парки, формируя более качественную систему общественного транспорта. Освобождение от налога также сократит затраты на ремонт и техническое обслуживание автобусов, что стабилизирует тарифы на пассажирские перевозки.

Своевременный ремонт и использование высокотехнологичных деталей снизят выбросы вредных газов в атмосферу, способствуя переходу на более экологичную транспортную систему. В регионах доступность запчастей улучшится, что повысит качество общественного транспорта и расширит сеть услуг. Всё это приведёт к стабильности или снижению цен на услуги пассажирских перевозок, что благоприятно отразится на уровне жизни населения.

Таким образом, освобождение от налога на импорт запчастей станет важным шагом в развитии транспортного сектора страны, снижении экономических издержек и экологических последствий", - подчеркнул Алиев.