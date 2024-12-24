https://news.day.az/society/1717948.html Хорошая новость для пенсионеров Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату декабрьских пенсий по всей республике.
Хорошая новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату декабрьских пенсий по всей республике.
Как сообщили Day.Az в ГФСЗ, 10 декабря были произведены выплаты декабрьских пенсий жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, а сегодня в регионах страны, а также выплачены пенсии, назначенные на льготных условиях.
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