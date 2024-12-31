Какой будет погода в первый день 2025-го года?

Обнародован прогноз погоды на первое января 2025-го года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачная погода, преимущественно без осадков.

Юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным. Температура воздуха составит ночью +5...+7°C, днем +8...+12°C. Атмосферное давление будет выше нормы - 771 мм рт. ст., относительная влажность - 70-80%.

В регионах Азербайджана в этот день также прогнозируется преимущественно сухая погода. Однако в ночные часы в высокогорных районах местами возможны осадки и туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью +1...+6°C, днем +9...+14°C, в горах ночью -1...-6°C, в высокогорных районах -10...-15°C, днем +2...+7°C.

С подробным прогнозом погоды на всю первую неделю 2025-го года можно ознакомиться по ссылке.