В Баку пассажир заменил таксиста, который уснул за рулем

В Баку произошел случай, который больше напоминает сцену из комедийного фильма, чем реальное происшествие.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал врач Эльнур Эльдароглу.

"Я сел в такси и начал читать интересную книгу, как вдруг заметил, что автомобиль начал выезжать влево, рискуя столкнуться с машиной на соседней полосе. Как оказалось, водитель уснул за рулем. Он работал всю ночь и с трудом мог контролировать не только дорогу, но и себя. Я разбудил его и, поговорив с ним, предложил поспать, а сам взял на себя управление и благополучно доехал до нужного места", - рассказал врач.

Эльнур Эльдароглу обратился к водителям с просьбой не садиться за руль, находясь в состоянии усталости, чтобы избежать опасности для себя и других.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане стало больше новых автомобилей такси.