Может ли "Дарнагюль" стать новым транспортным хабом Баку?

Увеличив количество остановок на существующем маршруте электричек Абшеронской кольцевой железной дороги, можно уменьшить плотность пассажиропотока и повысить доступность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, эксперт по вопросам дорожного движения Аршад Гусейнов сказал, что наличие транспортных узлов в местах с высоким пассажиропотоком - положительное явление. Например, можно привести в пример район вокруг станции метро "Кероглу", где пассажиры могут с легкостью пользоваться всеми видами транспорта.

Эксперт подчеркнул, что строительство железнодорожной станции в районе станции метро "Дарнагюль" значительно повысило бы доступность пригородных поездов для пассажиров. По его словам, на существующем маршруте пригородных поездов можно построить дополнительные станции в нескольких местах.

Он также добавил, что для определения мест расположения станций необходимо провести тщательный анализ.