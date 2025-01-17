https://news.day.az/society/1723573.html Открыта ли сухопутная граница между Азербайджаном с Грузией? - официальный ответ В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как гражданские лица пересекают сухопутную границу Азербайджана с Грузией. Как сообщили в пятницу в ответ на запрос Trend в Государственной пограничной службе (ГПС), пограничные пункты пропуска функционируют на основании решения Кабинета министров Азербайджана, передает Day.Az.
Открыта ли сухопутная граница между Азербайджаном с Грузией? - официальный ответ
В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как гражданские лица пересекают сухопутную границу Азербайджана с Грузией.
Как сообщили в пятницу в ответ на запрос Day.Az в Государственной пограничной службе (ГПС), пограничные пункты пропуска функционируют на основании решения Кабинета министров Азербайджана.
"Пограничные контрольно-пропускные пункты работают по решению Кабинета министров. Иностранные граждане, желающие посетить Азербайджан, должны пользоваться воздушным транспортом, однако ограничений на выезд из страны нет", - отметили в ГПС.
Напомним, что особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 апреля 2025 года.
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