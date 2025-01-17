В память о шехидах 20 Января представлены картины и поэтические выступления

В Азербайджанском государственном музее театра имени Джафара Джаббарлы состоялось мероприятие под названием "Быть шехидом выше любого звания" (Şəhid adı hər bir addan ucadır), приуроченное к 35-летию трагедии 20 Января, сообщает Day.Az.

На открытии прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов.

Далее был представлен видеоролик о трагедии 20 Января.

В художественной части мероприятия были показаны поэтические композиции членов кружка Центра развития детей и молодежи № 1 и выставка картин, на которых запечатлены ужасы той кровавой ночи, ставшей символом нашего национального единства и патриотизма.

Заведующая отделом по научно-массовой работе музея Умида Гаджиева выступила с докладом, в котором рассказала о кровавых событиях, произошедших в ночь с 19 на 20 января 1990 года, в том числе о борьбе нашего народа за национальную свободу и территориальную целостность.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ навсегда запомнил ту страшную ночь.

В память о жертвах трагических событий дата "20 Января" объявлена в Азербайджане Днем всенародной скорби.