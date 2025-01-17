В Азербайджане выросли доходы населения

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-ноябре 2024 года увеличилась на 8 процентов по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составила 996,8 маната.

Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

Было отмечено, что в 2024 году доходы населения в номинальном выражении увеличились на 6,4 процента по сравнению с 2023 годом и составили 83,1 миллиарда манатов.

Ранее мы сообщали, что кто из граждан будет получать от государства 400 манатов в месяц.