https://news.day.az/society/1723636.html В Азербайджане выросли доходы населения Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-ноябре 2024 года увеличилась на 8 процентов по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составила 996,8 маната. Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.
В Азербайджане выросли доходы населения
Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-ноябре 2024 года увеличилась на 8 процентов по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составила 996,8 маната.
Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.
Было отмечено, что в 2024 году доходы населения в номинальном выражении увеличились на 6,4 процента по сравнению с 2023 годом и составили 83,1 миллиарда манатов.
Ранее мы сообщали, что кто из граждан будет получать от государства 400 манатов в месяц.
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