В Саатлы изъяли крупный объем наркотиков

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Саатлинского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый гражданин Аслан Абушов. Его подозревают в причастности к организации незаконного оборота наркотических веществ.

Как передает Day.Az со ссылкой на региональную пресс-службу МВД, при обыске в подвале его дома полицейские обнаружили и изъяли шесть килограммов марихуаны.

В рамках другой операции, проведенной сотрудниками этого же отдела, был задержан еще один житель района, Аллахъяр Бадалов. У него изъяли марихуану, предположительно предназначенную для продажи, а также электронные весы.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Суд избрал для задержанных меру пресечения в виде ареста.

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