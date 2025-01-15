В Баку задержаны наркодиллеры

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана продолжают мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотиков.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате очередного мероприятия, проведенного в Хатаинском районе Баку, задержан 42-летний Сеймур Алиев, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками. В управляемом им автомобиле было обнаружено около 33 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

Он приобрел наркотики в Билясуварском районе через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием, и планировал организовать их сбыт с дельнейшим размещением по различным адресам в Баку.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Баку изъяли крупный объем наркотиков и оружия.