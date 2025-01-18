https://news.day.az/society/1723899.html МВД распространило новые кадры с места ДТП в Имишли - ВИДЕО МВД Азербайджана распространило новые кадры с ДТП в Имишлинском районе, повлекшее гибель людей. Как сообщили Day.Az в министерстве, в служебном автомобиле сработал специальный многотональный гудок и горели проблесковые маячки.
МВД распространило новые кадры с места ДТП в Имишли - ВИДЕО
МВД Азербайджана распространило новые кадры с ДТП в Имишлинском районе, повлекшее гибель людей.
Как сообщили Day.Az в министерстве, в служебном автомобиле сработал специальный многотональный гудок и горели проблесковые маячки.
Напомним, что на территории Имишлинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей. Другие несовершеннолетние и водитель получили травмы и были госпитализированы.
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