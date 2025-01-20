В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно данным, подземные толчки были зафиксированы в 07:22 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 3,1, а его очаг находился на глубине 17 километров.

Специалисты продолжают наблюдение за сейсмической активностью в регионе.