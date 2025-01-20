https://news.day.az/society/1724031.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Согласно данным, подземные толчки были зафиксированы в 07:22 по местному времени.
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно данным, подземные толчки были зафиксированы в 07:22 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 3,1, а его очаг находился на глубине 17 километров.
Специалисты продолжают наблюдение за сейсмической активностью в регионе.
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