Высота снежного покрова в одном из районов Азербайджана достигла 16 см

В Грызе (Губа) высота снежного покрова составила 16 см.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Осадки составили 2 мм в Билясуваре и Ярдымлы, а в Ордубаде, Шеки, Шабране, Астаре, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - 1 мм.

Высота снежного покрова в Алтыагадже составила 9 см, в Лерике и Шамахы - 3 см, в Шахбузе - 2 см, а в Халтане, Лянкяране, Гобустане и Дашкесане - 1 см.

В соответствии с желтым предупреждением погодной опасности порывы западного ветра на Шахдаге достигали 20 м/с, в Гёранбое - 19 м/с, в Нафталане - 18 м/с, а в Мингячевире - 16 м/с.

В Шамахы, Грызе, Шахдаге, Лерике, Шеки и Губе был туман, из-за которого видимость ограничивалась до 500 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 3 градуса тепла, в низменных районах температура колебалась от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла, в Нахчыванской АР и горных районах - 8 градусов мороза.

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