Есть ли азербайджанцы среди пострадавших в результате пожара в отеле Турции?

Проводится расследование на наличие среди погибших и раненых в результате пожара в отеле горнолыжного курорта "Карталкая" в турецкой провинции Болу граждан Азербайджана.

Об этом во вторник в ответ на запрос Day.Az сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде.

Напомним, что в отеле, расположенном на горнолыжном курорте "Карталкая", произошел сильный пожар.

Пожар начался прошлой ночью около 04:30 по бакинскому времени на четвертом этаже 11-этажного здания. На место происшествия было направлено 30 пожарных машин и 28 машин скорой помощи.

В результате инцидента погибли не менее 10 человек, 32 получили ранения.

Хотя губернатор Болу Абдулазиз Айдын сказал, что причина пожара пока неизвестна, он предполагает, что возгорание началось на этаже, где расположен ресторан. На момент происшествия в отеле находились 234 гостя.