В Азербайджане вводят новые льготы для людей с инвалидностью

Устанавливаются новые льготы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Это отражено в предложенном изменении в Налоговый кодекс, которое обсуждалось сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике, сообщает Day.Az.

Было отмечено, что согласно проекту, для упрощения налогового администрирования и поддержки инициатив по самозанятости лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- с выручки от продажи изделий ручной работы будет обеспечен вычет налога по ставке 2% у источника выплаты;

- будет создан специальный электронный портал для осуществления продаж;

- лица с ограниченными возможностями здоровья, осуществляющие продажу изделий ручной работы, будут зарегистрированы на этом портале;

- после вычета налогов с дохода от продажи изделий ручной работы средства будут переведены на банковский счет, открытый для лица с ограниченными возможностями здоровья;

- постановка зарегистрированных на портале лиц с ограниченными возможностями здоровья на учет в налоговых органах, расчет налогов, составление налоговой отчетности и представление ее в налоговый орган будут осуществляться в электронном виде через портал;

- также доходы от продажи изделий ручной работы будут отнесены к видам доходов, на которые не начисляются взносы на обязательное государственное социальное страхование.