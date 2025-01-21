https://news.day.az/society/1724473.html В течение следующей недели будет проверена ситуация на избирательных участках в Азербайджане В течение следующей недели будет проверена ситуация на избирательных участках в Азербайджане
В течение следующей недели будет проверена ситуация на избирательных участках в Азербайджане
В течение следующей недели будет проверена ситуация на избирательных участках.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
"Возможно, что в день голосования погода в горных районах будет нестабильной. На участках должны быть нормальные условия для голосования, прежде всего с точки зрения температуры", - добавил он.
Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.
Ранее мы сообщали, что на 1000 избирательных участков на муниципальных выборах в Азербайджане будут установлены веб-камеры.
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