В течение следующей недели будет проверена ситуация на избирательных участках в Азербайджане

В течение следующей недели будет проверена ситуация на избирательных участках.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

"Возможно, что в день голосования погода в горных районах будет нестабильной. На участках должны быть нормальные условия для голосования, прежде всего с точки зрения температуры", - добавил он.

Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

Ранее мы сообщали, что на 1000 избирательных участков на муниципальных выборах в Азербайджане будут установлены веб-камеры.