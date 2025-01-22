https://news.day.az/society/1724572.html В Абшеронском районе найдены оружие и боеприпасы - ФОТО - ВИДЕО На горячую линию МЧС поступило сообщение об обнаружении оружия и боеприпасов в поселке Сарай Абшеронского района. Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. Обнаруженные боеприпасы изъяты, других опасных предметов найдено не было.
В Абшеронском районе найдены оружие и боеприпасы - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию МЧС поступило сообщение об обнаружении оружия и боеприпасов в поселке Сарай Абшеронского района.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
Обнаруженные боеприпасы изъяты, других опасных предметов найдено не было.
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