В Абшеронском районе найдены оружие и боеприпасы

На горячую линию МЧС поступило сообщение об обнаружении оружия и боеприпасов в поселке Сарай Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Обнаруженные боеприпасы изъяты, других опасных предметов найдено не было.

Ранее мы сообщали, что в лесах Лерика нашли тайник с оружием.