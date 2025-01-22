В Азербайджане внедрят инновации в пенсионной системе

В Азербайджане проводится масштабная работа по созданию частных пенсионных фондов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, об этом сообщили в Центральном банке.

Сообщается, что под руководством Министерства труда и социальной защиты населения был изучен международный опыт, а также подготовлены первичные законодательные проекты. В частности, был проанализирован опыт таких стран, как Румыния, Польша, Франция, Хорватия и Турция, чтобы обеспечить, что законопроекты будут основаны на современных и эффективных механизмах.

Экономист-эксперт Рашад Гасанов отметил, что частные пенсионные фонды являются важным компонентом финансовых рынков в международной практике, и эта система выгодна как государству, так и гражданам.

Эксперт добавил, что частные пенсионные фонды увеличат финансовую независимость людей и обеспечат возможность долгосрочного получения дохода.

Он также подчеркнул, что граждане больше доверяют механизмам, обеспеченным государством. Поэтому, если будет создан частный пенсионный фонд, государственная гарантия должна быть обязательной.

Центральный банк считает, что страховые компании, предоставляющие услуги по страхованию жизни, играют важную роль в создании частных пенсионных фондов. В связи с этим в настоящее время изучается международный опыт участия страховых компаний в создании таких фондов, анализируется их роль в деятельности пенсионных фондов, организация работы и другие эффективные механизмы.

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