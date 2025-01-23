https://news.day.az/society/1724931.html В освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь - Фоторепортаж из Ханкенди В освобожденном от оккупации Ханкенди возрождается жизнь. Как сообщает Day.Az, начаты работы по подготовке генерального плана города. Благоустроенный, реконструированный Ханкенди с каждым днем меняет свой облик.
В освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь - Фоторепортаж из Ханкенди
В освобожденном от оккупации Ханкенди возрождается жизнь.
Как сообщает Day.Az, начаты работы по подготовке генерального плана города.
Благоустроенный, реконструированный Ханкенди с каждым днем меняет свой облик.
В городе активно ведутся масштабные строительные работы, а также принимаются меры для превращения Ханкенди, известного своей живописной природой и историко-культурными памятниками, в туристическое направление.
Представляем вниманию читателей фото снятые в городе Ханкенди.
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