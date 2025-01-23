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В освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь - Фоторепортаж из Ханкенди

В освобожденном от оккупации Ханкенди возрождается жизнь. Как сообщает Day.Az, начаты работы по подготовке генерального плана города. Благоустроенный, реконструированный Ханкенди с каждым днем меняет свой облик.