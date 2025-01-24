Ученые исследовали дно Каспия после снимков загадочного силуэта судна

Сотрудники Управления туризма и Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области Казахстана провели работу по уточнению координат предполагаемого затонувшего судна, силуэт которого был замечен на снимках Google Maps.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на tengrinews.kz, специалисты исследовали дно в 1,5 км от местности Меловой Рог, где, по данным снимков, мог находиться объект, напоминающий затонувший корабль.

"Для изучения морского дна спасатели применяли эхолокационный сканер Y-150. Глубина обследованного участка составила 9-10 метров. По итогам исследования никаких затонувших объектов обнаружено не было. Таким образом, информация о затонувшем судне в данном районе не подтвердилась", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Напомним, 8 декабря на спутниковых снимках Google Maps были замечены контуры, предположительно принадлежащие кораблю длиной около 70 метров и шириной 15 метров.

Местные рыбаки отмечали, что ранее это место не вызывало интереса, но из-за обмеления Каспийского моря на снимках стал виден загадочный объект. В то же время специалисты из логистической компании, отслеживающей морские маршруты, сообщили, что подобных данных ранее не фиксировалось.