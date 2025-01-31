Мошенники используют ИИ для обмана граждан

Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило граждан о росте кибермошенничества

Министерство внутренних дел Азербайджана вновь обратилось к населению в связи с увеличением случаев киберпреступлений, включая киберворовство и мошенничество.

Как сообщает Day.Az, в заявлении отмечается, что злоумышленники активно используют возможности искусственного интеллекта, включая имитацию голосов различных людей.

В связи с этим гражданам рекомендуется проявлять осторожность при входящих звонках и не передавать данные банковских карт даже ближайшим родственникам.