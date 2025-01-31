https://news.day.az/society/1726807.html Мошенники используют ИИ для обмана граждан - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ВИДЕО Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило граждан о росте кибермошенничества Министерство внутренних дел Азербайджана вновь обратилось к населению в связи с увеличением случаев киберпреступлений, включая киберворовство и мошенничество.
Мошенники используют ИИ для обмана граждан - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ВИДЕО
Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило граждан о росте кибермошенничества
Министерство внутренних дел Азербайджана вновь обратилось к населению в связи с увеличением случаев киберпреступлений, включая киберворовство и мошенничество.
Как сообщает Day.Az, в заявлении отмечается, что злоумышленники активно используют возможности искусственного интеллекта, включая имитацию голосов различных людей.
В связи с этим гражданам рекомендуется проявлять осторожность при входящих звонках и не передавать данные банковских карт даже ближайшим родственникам.
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