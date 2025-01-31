Названа причина крупного затора у метро "20 января"

В районе станции метро "20 Января" образовался крупный транспортный затор из-за застрявших на дороге грузовых автомобилей.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана.

По имеющейся информации, несколько технически неисправных грузовиков застряли на въезде в тоннель на Московском проспекте в Ясамальском районе, что привело к образованию длинной пробки в сторону станции метро.

В настоящее время принимаются меры для устранения затора и восстановления нормального движения транспорта.