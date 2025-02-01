Дорожное происшествие в Евлахе

В городе Евлах произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на bakupost.az, авария произошла на улице Ганбоя Гулиева.

По предварительным данным, столкнулись автомобили марок Nissan и ВАЗ, после чего Nissan перевернулся. В результате ДТП водитель Эльнур Аласгаров получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту происшествия проводится расследование.