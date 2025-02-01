https://news.day.az/society/1727036.html Дорожное происшествие в Евлахе - что известно? В городе Евлах произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на bakupost.az, авария случилась на улице Ганбоя Гулиева. По предварительным данным, столкнулись автомобили марок Nissan и ВАЗ, после чего Nissan перевернулся.
Дорожное происшествие в Евлахе - что известно?
В городе Евлах произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на bakupost.az, авария произошла на улице Ганбоя Гулиева.
По предварительным данным, столкнулись автомобили марок Nissan и ВАЗ, после чего Nissan перевернулся. В результате ДТП водитель Эльнур Аласгаров получил травмы и был доставлен в больницу.
По факту происшествия проводится расследование.
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