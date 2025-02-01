В Баку изъяты оружие и боеприпасы

Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают операции и профилактические мероприятия, направленные на изъятие незаконно хранимого огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Сообщается, что 31 января полицейские в Баку и других районах страны обнаружили и изъяли 6 автоматов, 4 гранаты, 1 пулемет, 5 поджигателей, 6 ружей, 6 магазинов для патронов и 246 патронов различного калибра.