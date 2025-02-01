https://news.day.az/society/1727069.html В Баку изъяты оружие и боеприпасы Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают операции и профилактические мероприятия, направленные на изъятие незаконно хранимого огнестрельного оружия и боеприпасов. Как сообщает Trend, об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД).
В Баку изъяты оружие и боеприпасы
Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают операции и профилактические мероприятия, направленные на изъятие незаконно хранимого огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел.
Сообщается, что 31 января полицейские в Баку и других районах страны обнаружили и изъяли 6 автоматов, 4 гранаты, 1 пулемет, 5 поджигателей, 6 ружей, 6 магазинов для патронов и 246 патронов различного калибра.
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