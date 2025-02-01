Операция водной полиции

Сотрудники Имишлинского линейного полицейского пункта Управления полиции на водном транспорте продолжают контрольно-профилактические мероприятия.

Как сообщили Day.Az в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе проведенных мероприятий по предотвращению незаконной рыбалки с использованием средств, наносящих вред экологии, на участке реки Араз, протекающем по территории Имишлинского района был задержан Б.Мухаммедов.

У браконьера было выявлено и изъято в общей сложности 154 единицы различных видов рыбы и охотничьи снасти.