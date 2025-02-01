https://news.day.az/society/1727137.html Операция водной полиции – есть задержанный Сотрудники Имишлинского линейного полицейского пункта Управления полиции на водном транспорте продолжают контрольно-профилактические мероприятия.
Операция водной полиции – есть задержанный
Сотрудники Имишлинского линейного полицейского пункта Управления полиции на водном транспорте продолжают контрольно-профилактические мероприятия.
Как сообщили Day.Az в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе проведенных мероприятий по предотвращению незаконной рыбалки с использованием средств, наносящих вред экологии, на участке реки Араз, протекающем по территории Имишлинского района был задержан Б.Мухаммедов.
У браконьера было выявлено и изъято в общей сложности 154 единицы различных видов рыбы и охотничьи снасти.
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