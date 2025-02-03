Трагическая смерть подростка в Габале

В Габалинском районе произошел несчастный случай, унесший жизнь подростка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 1 февраля около 22:00 утонул житель Агджабединского района, 14-летний Гусейнов Гусейн Азер оглы.

По имеющейся информации, Гусейн вместе с семьёй приехал на отдых в поселок Вендам (Габала) и остановился в арендованном доме. По неосторожности он упал в бассейн во дворе. Спасти его жизнь не удалось.

По факту ведётся расследование.

Ранее мы сообщали, что в Баку 32-летний мужчина погиб от ожогов.