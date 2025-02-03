https://news.day.az/society/1727341.html Трагическая смерть подростка в Габале В Габалинском районе произошел несчастный случай, в результате которого погиб подросток. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 1 февраля около 22:00 утонул житель Агджабединского района, 14-летний Гусейнов Гусейн Азер оглы.
Трагическая смерть подростка в Габале
В Габалинском районе произошел несчастный случай, унесший жизнь подростка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 1 февраля около 22:00 утонул житель Агджабединского района, 14-летний Гусейнов Гусейн Азер оглы.
По имеющейся информации, Гусейн вместе с семьёй приехал на отдых в поселок Вендам (Габала) и остановился в арендованном доме. По неосторожности он упал в бассейн во дворе. Спасти его жизнь не удалось.
По факту ведётся расследование.
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