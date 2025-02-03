Последние данные о трех азербайджанских судах, задержанных в Эритрее

Азербайджанские суда, задержанные в Эритрее, до сих пор не освобождены.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Day.Az сообщили в компании Caspian Marine Services B.V.

Было отмечено, что с членами экипажей азербайджанских судов поддерживается регулярная связь.

"Члены экипажа судов обеспечиваются едой и поддерживают связь со своими семьями", - говорится в сообщении компании.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на запрос Day.Az, сказал, что пока нет новой информации по этому вопросу. Ранее в МИД сообщалось, что переговоры с противоположными сторонами относительно азербайджанских судов, задержанных в Эритрее, продолжаются.

Напомним, что 7 ноября 2024 года суда CMS Pəhləvan, CMS İgid и CMS-3, плавающие под флагом Азербайджана и эксплуатируемые азербайджанским филиалом компании Caspian Marine Services B.V., следуя маршрутом в Абу-Даби (ОАЭ) через Суэцкий канал, были вынуждены войти в территориальные воды Эритреи из-за ухудшения погодных условий.

Несмотря на предварительную связь с портовыми властями Эритреи, из-за невозможности своевременного предоставления необходимой информации, вход судов в 12-мильные территориальные воды был расценен как несанкционированный.

В результате соответствующие органы Эритреи задержали эти суда, на борту которых находятся 24 человека, из которых 18 членов экипажа являются гражданами Азербайджана, а 6 - иностранцами.