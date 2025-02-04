https://news.day.az/society/1727595.html В Ходжалы родился первый ребенок после освобождения С момента освобождения от оккупации в селе Баллыджа Ходжалинского района родился первый ребенок. Как сообщает во вторник Day.Az, жительница Ходжалы Севана Мамедова 1996 года рождения стала матерью мальчика, которого назвали в честь его деда - Мехди.
В Ходжалы родился первый ребенок после освобождения
С момента освобождения от оккупации в селе Баллыджа Ходжалинского района родился первый ребенок.
Как сообщает во вторник Day.Az, жительница Ходжалы Севана Мамедова 1996 года рождения стала матерью мальчика, которого назвали в честь его деда - Мехди.
На данный момент мать и новорожденный получают необходимую медицинскую помощь, их состояние стабильное и оценивается как удовлетворительное.
Отметим, что отец малыша Ильгар Мамедов - участник Отечественной войны, гази и ветеран войны. В настоящее время он работает в Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).
Семья Мамедовых недавно переехала в село Баллыджа.
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