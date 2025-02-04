В Ходжалы родился первый ребенок после освобождения

С момента освобождения от оккупации в селе Баллыджа Ходжалинского района родился первый ребенок.

Как сообщает во вторник Day.Az, жительница Ходжалы Севана Мамедова 1996 года рождения стала матерью мальчика, которого назвали в честь его деда - Мехди.

На данный момент мать и новорожденный получают необходимую медицинскую помощь, их состояние стабильное и оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что отец малыша Ильгар Мамедов - участник Отечественной войны, гази и ветеран войны. В настоящее время он работает в Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Семья Мамедовых недавно переехала в село Баллыджа.