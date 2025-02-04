В Азербайджане определяются условия рекламы на ряде цифровых платформ
Для цифровых платформ, являющихся носителями рекламы, будут определены условия рекламы.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в поправке, предложенной к закону "О рекламе", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.
Предлагаемая поправка предусматривает включение новой статьи в закон, и условия рекламы на цифровых платформах, являющихся носителями рекламы, интерпретируются следующим образом:
- размещение рекламы, осуществляемое инфлюенсером цифровой платформы, должно сопровождаться пометкой "реклама", "на основе права на рекламу", "спонсорство" или "партнерство";
- при использовании инфлюенсером цифровой платформы во время презентации рекламируемого продукта в приложении, изменяющем аудио- или визуальное содержание рекламных материалов, потребитель рекламы должен быть проинформирован об этом;
- в ходе рекламной деятельности, осуществляемой инфлюенсером цифровой платформы, должна предоставляться следующая информация о рекламодателе:
- наименование юридического лица, фактический адрес и идентификационный номер налогоплательщика;
- фамилия, имя, отчество физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, адрес ведения деятельности и идентификационный номер налогоплательщика;
- контактные данные (телефон и адрес электронной почты).
Во время рекламной деятельности, осуществляемой инфлюенсером цифровой платформы, запрещается:
- создание не корректного представления о потребляемом товаре;
- создание поддельных учетных записей для предоставления информации о рекламируемом товаре через цифровую платформу, которая является носителем рекламы.
Требования, предусмотренные статьями 26-1-1-26-1.4 настоящего закона, не распространяются на рекламную деятельность субъектов аудиовизуальных средств массовой информации на цифровых платформах, являющихся носителями рекламы.
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