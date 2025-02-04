В Азербайджане определяются условия рекламы на ряде цифровых платформ

Для цифровых платформ, являющихся носителями рекламы, будут определены условия рекламы.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в поправке, предложенной к закону "О рекламе", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

Предлагаемая поправка предусматривает включение новой статьи в закон, и условия рекламы на цифровых платформах, являющихся носителями рекламы, интерпретируются следующим образом:

- размещение рекламы, осуществляемое инфлюенсером цифровой платформы, должно сопровождаться пометкой "реклама", "на основе права на рекламу", "спонсорство" или "партнерство";

- при использовании инфлюенсером цифровой платформы во время презентации рекламируемого продукта в приложении, изменяющем аудио- или визуальное содержание рекламных материалов, потребитель рекламы должен быть проинформирован об этом;

- в ходе рекламной деятельности, осуществляемой инфлюенсером цифровой платформы, должна предоставляться следующая информация о рекламодателе:

- наименование юридического лица, фактический адрес и идентификационный номер налогоплательщика;

- фамилия, имя, отчество физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, адрес ведения деятельности и идентификационный номер налогоплательщика;

- контактные данные (телефон и адрес электронной почты).

Во время рекламной деятельности, осуществляемой инфлюенсером цифровой платформы, запрещается:

- создание не корректного представления о потребляемом товаре;

- создание поддельных учетных записей для предоставления информации о рекламируемом товаре через цифровую платформу, которая является носителем рекламы.

Требования, предусмотренные статьями 26-1-1-26-1.4 настоящего закона, не распространяются на рекламную деятельность субъектов аудиовизуальных средств массовой информации на цифровых платформах, являющихся носителями рекламы.