Самолет AZAL до Грозного находился в полностью пригодном для полета состоянии

Самолет AZAL с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полета состоянии.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в предварительном отчете о расследовании крушения самолета близ Актау 25 декабря 2024 года.

"Пассажирский самолет "Embraer 190-100 IGW", зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"("AZAL"), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полета состоянии.

Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR.

Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эту информацию также подтверждают данные FDR", - говорится в отчете.