Северо-западный ветер в Баку

Скорость северо-западного ветра в Баку составила 21 м/с.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается порывистый северо-западный ветер, скорость которого достигла 21 м/с.

"К вечеру ветер немного ослабнет, однако, с утра 6 февраля вновь ожидается его усиление", - говорится в сообщении.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az