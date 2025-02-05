https://news.day.az/society/1727873.html Северо-западный ветер в Баку - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА Скорость северо-западного ветра в Баку составила 21 м/с. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Северо-западный ветер в Баку - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Скорость северо-западного ветра в Баку составила 21 м/с.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается порывистый северо-западный ветер, скорость которого достигла 21 м/с.
"К вечеру ветер немного ослабнет, однако, с утра 6 февраля вновь ожидается его усиление", - говорится в сообщении.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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