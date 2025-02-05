Азербайджан и Германия обсудили партнерство в сфере антидопинга

В Бонне состоялась встреча руководителей Национального антидопингового агентства Германии (NADA) и Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA).

Как сообщили Day.Az в пресс-службы AMADA, обсуждался обмен лучшими практиками в области стратегий, исследований и расследований. NADA оказывает активную поддержку дальнейшему развитию деятельности AMADA в данной сфере.

В рамках "Партнерской программы WADA" Всемирного антидопингового агентства (WADA) в прошлом году между NADA и AMADA было налажено партнерство. Целью данной программы является содействие внедрению единых стандартов в области антидопинга по всему миру.