https://news.day.az/society/1727965.html Азербайджан и Германия обсудили партнерство в сфере антидопинга В Бонне состоялась встреча руководителей Национального антидопингового агентства Германии (NADA) и Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA). Как сообщили Day.Az в пресс-службы AMADA, обсуждался обмен лучшими практиками в области стратегий, исследований и расследований.
Азербайджан и Германия обсудили партнерство в сфере антидопинга
В Бонне состоялась встреча руководителей Национального антидопингового агентства Германии (NADA) и Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA).
Как сообщили Day.Az в пресс-службы AMADA, обсуждался обмен лучшими практиками в области стратегий, исследований и расследований. NADA оказывает активную поддержку дальнейшему развитию деятельности AMADA в данной сфере.
В рамках "Партнерской программы WADA" Всемирного антидопингового агентства (WADA) в прошлом году между NADA и AMADA было налажено партнерство. Целью данной программы является содействие внедрению единых стандартов в области антидопинга по всему миру.
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