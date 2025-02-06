https://news.day.az/society/1728176.html В Агджабеди утонул подросток В Агджабединском районе утонул юноша, который ранее считался пропавшим. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), трагедия произошла на участке Верхне-Карабахского канала, проходящем через село Ходжавенд.
В Агджабеди утонул подросток
В Агджабединском районе утонул юноша, который ранее считался пропавшим.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), трагедия произошла на участке Верхне-Карабахского канала, проходящем через село Ходжавенд.
На месте работают водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС, задействованные в поисковых работах.
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