В Агджабеди утонул подросток

В Агджабединском районе утонул юноша, который ранее считался пропавшим.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), трагедия произошла на участке Верхне-Карабахского канала, проходящем через село Ходжавенд.

На месте работают водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС, задействованные в поисковых работах.