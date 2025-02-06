В Вирджинии отметили День молодежи Азербайджана

В "Азербайджанском доме", действующем в штате Вирджиния, США, отметили День молодежи Азербайджана.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что в мероприятии приняли участие студенты различных университетов США, молодые соотечественники, проживающие в этой стране.

На мероприятии состоялась презентация новосозданной платформы волонтерства и развития CAN. Была обсуждена работа, которая будет проводиться для налаживания связей с молодежью, укрепления диаспоры, проведен обмен опытом.

Координатор "Азербайджанского дома" Нигяр Ибрагимова подчеркнула важность проводимого мероприятия для усиления молодежи и укрепления единства общины.

На мероприятии также были представлены образцы азербайджанской кухни, прозвучала национальная музыка, говорится в сообщении Госкомитета.