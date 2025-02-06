https://news.day.az/society/1728281.html В Баку начнется реализация нового цифрового проекта В Баку начнется реализация проекта "Цифровая школа". Об этом заявил сегодня на брифинге министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az. Он отметил, что с помощью этого проекта родители смогут отслеживать уроки, оценки и преподавателей своих детей. "Здесь будут собраны персонализированные данные.
В Баку начнется реализация нового цифрового проекта
В Баку начнется реализация проекта "Цифровая школа".
Об этом заявил сегодня на брифинге министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az.
Он отметил, что с помощью этого проекта родители смогут отслеживать уроки, оценки и преподавателей своих детей.
"Здесь будут собраны персонализированные данные. В кабинете родителей будут отображаться оценки, а также информация о соблюдении правил дисциплины их детьми. В то же время родители смогут следить за уроками и оценивать их", - добавил он.
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