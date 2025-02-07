В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.

Сообщается, что землетрясение мощностью 3,1 балла было зафиксировано в 03:17 по местному времени.

Очага землетрясения залегал на глубине 39 километров.