https://news.day.az/society/1728382.html

В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы. Сообщается, что землетрясение мощностью 3,1 балла было зафиксировано в 03:17 по местному времени. Очага землетрясения залегал на глубине 39 километров.