https://news.day.az/society/1728382.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы. Сообщается, что землетрясение мощностью 3,1 балла было зафиксировано в 03:17 по местному времени. Очага землетрясения залегал на глубине 39 километров.
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.
Сообщается, что землетрясение мощностью 3,1 балла было зафиксировано в 03:17 по местному времени.
Очага землетрясения залегал на глубине 39 километров.
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