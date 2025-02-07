https://news.day.az/society/1728439.html В этом районе не будет газа Во всех селах Ордубадского района сегодня с 13:00 до 16:00 будет временно ограничено газоснабжение. Как передает Day.Az, газоснабжение будет приостановлено в связи с ремонтными работами на 219-миллиметровой трубе. Подача газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.
В этом районе не будет газа
Во всех селах Ордубадского района сегодня с 13:00 до 16:00 будет временно ограничено газоснабжение.
Как передает Day.Az, газоснабжение будет приостановлено в связи с ремонтными работами на 219-миллиметровой трубе.
Подача газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре