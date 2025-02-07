В этом районе не будет газа

Во всех селах Ордубадского района сегодня с 13:00 до 16:00 будет временно ограничено газоснабжение.

Как передает Day.Az, газоснабжение будет приостановлено в связи с ремонтными работами на 219-миллиметровой трубе.

Подача газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.