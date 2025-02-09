Пожар вспыхнул в жилом здании в Баку

В Ясамальском районе Баку произошел пожар в жилом здании.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, возгорание зафиксировано в жилом массиве Ени Ясамал, на пересечении улиц Ахада Ахмедова и Мухаммада Хиябани, неподалеку от кольцевой дороги.

На место происшествия были привлечены сотрудники противопожарной службы и бригады скорой медицинской помощи.