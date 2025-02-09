https://news.day.az/society/1728927.html Пожар вспыхнул в жилом здании в Баку - ФОТО - ВИДЕО В Ясамальском районе Баку произошел пожар в жилом здании. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, возгорание зафиксировано в жилом массиве Ени Ясамал, на пересечении улиц Ахада Ахмедова и Мухаммада Хиябани, неподалеку от кольцевой дороги.
Пожар вспыхнул в жилом здании в Баку - ФОТО - ВИДЕО
В Ясамальском районе Баку произошел пожар в жилом здании.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, возгорание зафиксировано в жилом массиве Ени Ясамал, на пересечении улиц Ахада Ахмедова и Мухаммада Хиябани, неподалеку от кольцевой дороги.
На место происшествия были привлечены сотрудники противопожарной службы и бригады скорой медицинской помощи.
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