Пожар в жилом здании в Хырдалане

Пожар в многоэтажном жилом доме, расположенном в городе Хырдалан Абшеронского района, потушен.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, прибывшие по вызову на место происшествия подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС оперативно потушили пожар в квартире, расположенной на десятом этаже десятиэтажного жилого дома, при этом удалось избежать его распространения на другие квартиры.

В результате пожара в однокомнатной квартире общей площадью 35 кв. м частично сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода.

В рамках мер безопасности были эвакуированы 10 жильцов здания, в том числе двое детей.

Другие квартиры жилого дома были защищены от огня.

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13:27

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на территории города Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска министерства.

Работы по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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13:11

В жилом комплексе "Kristal Abşeron 1" города Хырдалан начался пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул на 10-м этаже жилого дома на территории комплекса.

На место происшествия прибыли пожарные бригады.