Пожар в жилом здании в Хырдалане - ОБНОВЛЕНО 2 - ФОТО - ВИДЕО
Пожар в многоэтажном жилом доме, расположенном в городе Хырдалан Абшеронского района, потушен.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, прибывшие по вызову на место происшествия подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС оперативно потушили пожар в квартире, расположенной на десятом этаже десятиэтажного жилого дома, при этом удалось избежать его распространения на другие квартиры.
В результате пожара в однокомнатной квартире общей площадью 35 кв. м частично сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода.
В рамках мер безопасности были эвакуированы 10 жильцов здания, в том числе двое детей.
Другие квартиры жилого дома были защищены от огня.
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13:27
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на территории города Хырдалан Абшеронского района.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска министерства.
Работы по тушению пожара продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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13:11
В жилом комплексе "Kristal Abşeron 1" города Хырдалан начался пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул на 10-м этаже жилого дома на территории комплекса.
На место происшествия прибыли пожарные бригады.
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