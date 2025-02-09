Установлены личности погибшего и пострадавших в аварии в Геранбое

Установлены личности погибшего и пострадавших в результате ДТП в Гёранбойском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, авария произошла 9 февраля на дороге Гёранбой-Агджакенд, недалеко от села Зейвя. ВАЗ-2107, которым управлял житель села Сефикюрд Мухаммед Байрамов 2003 года рождения, столкнулся с пикапом под управлением Вахида Гусейнзаде, 1995 года рождения.

В результате ДТП Мухаммед Байрамов погиб на месте. Пассажиры его автомобиля - Мехман Аллахвердиев, Угур Бабаев и Мефтун Аллахъяров, все 2001 года рождения, также жители села Сефикюрд, получили различные травмы и были доставлены в центральную районную больницу Гёранбоя.

Помимо этого, водитель пикапа Вахид Гусейнзаде и его пассажиры - Самир Гаджибабаев, временно проживающий в поселке Ашагы Агджакенд, и Замина Гасымова, временно проживающая в селе Гарачинар, получили травмы и также были госпитализированы в центральную районную больницу Гёранбоя.