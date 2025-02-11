В Масаллы приостановлена работа газозаправочной станции

Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает предпринимать меры для обеспечения безопасной эксплуатации объектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства, инспекторы Агентства провели плановую проверку газозаправочной станции, принадлежащей частному предпринимателю Ибрагиму Агабалаеву, которая расположена в селе Эркиван Масаллинского района.

В ходе инспекции были обнаружены серьезные нарушения, представляющие угрозу для жизни и здоровья граждан. В частности, выявилось, что на станции не проводился регулярный технический осмотр трех резервуаров для сжиженного газа, а также предохранительных клапанов и манометров, установленных на этих резервуарах, чтобы оценить их работоспособность.

Поскольку устранить обнаруженные проблемы сразу было невозможно и они угрожали безопасности, Агентство приняло решение приостановить работу газозаправочной станции. Владельцу станции вручили акт с требованием устранить выявленные нарушения.