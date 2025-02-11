Дорожная полиция обратилась к водителям

В первые 10 дней февраля Земля находилась под влиянием серии магнитных бурь, и, согласно прогнозам, этот процесс продлится до конца месяца.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, магнитные бури вызывают различные физические и психологические расстройства, особенно у меточувствительных людей, что влияет на их способность управлять автомобилем.

"Анализ аварий, произошедших на дорогах республики за последние дни, дает основание полагать, что они произошли из-за указанных обстоятельств, когда водители без реальной опасности и объективных причин опрокидывают транспортные средства или врезаются в препятствия.

Влияние магнитной бури на меточувствительных водителей:

- Головные боли и усталость - магнитные бури могут вызвать у некоторых людей мигрень и слабость.

- Рассеянность и сонливость - могут увеличить риск несчастных случаев, ослабляя рефлексы водителей.

- Нервозность и эмоциональная нестабильность - чрезмерный стресс и раздражительность могут привести к опасным маневрам.

- Изменения артериального давления - может привести к учащению сердцебиения или недомоганию.

Рекомендуется не садиться за руль без особой необходимости, делать короткие перерывы, если почувствуете усталость или раздражительность за рулем. Если вы чувствуете рассеянность внимания, избегайте вождения. Следите за новостями о погоде и магнитных бурях, чтобы принять соответствующие меры.

Помните, что усталость или рассеянность при дорожном движении считаются реальной угрозой как для вас, так и для других участников дорожного движения!" - говорится в сообщении дорожной полиции.