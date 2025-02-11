https://news.day.az/society/1729487.html В Евлахе отработаны межведомственные действия при транспортных авариях В Евлахе прошли совместные учения ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по спасательной операции при транспортных авариях. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Евлахе отработаны межведомственные действия при транспортных авариях
В Евлахе прошли совместные учения ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по спасательной операции при транспортных авариях.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В учениях приняли участие сотрудники Евлахского районного отдела полиции, экстренных служб Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) и сил гражданской обороны.
Учения проводились в рамках плана взаимодействия и были направлены на повышение безопасности грузовых и пассажирских перевозок, а также безопасную организацию движения транспорта.
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