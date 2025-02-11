В Евлахе отработаны межведомственные действия при транспортных авариях

В Евлахе прошли совместные учения ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по спасательной операции при транспортных авариях.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В учениях приняли участие сотрудники Евлахского районного отдела полиции, экстренных служб Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) и сил гражданской обороны.

Учения проводились в рамках плана взаимодействия и были направлены на повышение безопасности грузовых и пассажирских перевозок, а также безопасную организацию движения транспорта.