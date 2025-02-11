https://news.day.az/society/1729513.html

Пожар в жилом доме в Товузе

В Товузском районе произошел пожар в жилом доме. Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, в селе Дүз Гырыглы Товузского района в одноэтажном 3-комнатном доме общей площадью 90 кв.м. сгорел пол в одной из комнат (4 кв.м.) и предметы домашнего обихода. Остальная часть дома защищена от пожара.