https://news.day.az/society/1729537.html На этих территориях временно не будет газа Завтра в городе Билясувар и двух окрестных селах будет временно прекращена подача газа. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Исполнительную власть Билясуварского района. Газоснабжение будет приостановлено с 10:00 12 февраля.
На этих территориях временно не будет газа
Завтра в городе Билясувар и двух окрестных селах будет временно прекращена подача газа.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Исполнительную власть Билясуварского района.
Газоснабжение будет приостановлено с 10:00 12 февраля. Причина - работы по подключению газовой линии профессионального лицея, находящегося в городской зоне, к существующей сети.
До завершения ремонтных и монтажных работ газ не будет подаваться в дома около 1 200 абонентов, проживающих на улице Гейдара Алиева, а также в жилых массивах "Упромхор" и "Тяййаря мейданы". Помимо этого, перебои в газоснабжении затронут жителей сел Муган и Юхары Агалы.
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