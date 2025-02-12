На этих территориях временно не будет газа

Завтра в городе Билясувар и двух окрестных селах будет временно прекращена подача газа.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Исполнительную власть Билясуварского района.

Газоснабжение будет приостановлено с 10:00 12 февраля. Причина - работы по подключению газовой линии профессионального лицея, находящегося в городской зоне, к существующей сети.

До завершения ремонтных и монтажных работ газ не будет подаваться в дома около 1 200 абонентов, проживающих на улице Гейдара Алиева, а также в жилых массивах "Упромхор" и "Тяййаря мейданы". Помимо этого, перебои в газоснабжении затронут жителей сел Муган и Юхары Агалы.